ВСУ нанесли удар по Брянской области, откуда россияне запускала "Шахеды"

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В пятницу, 27 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар", что в районе Случовска Брянской области РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, в результате поражения уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства.

По предварительной информации, ликвидировано от 15 до 40 российских военных.

"Из локации "Погар" неоднократно фиксировались запуски российских БПЛА. Уничтожение указанного пункта пропуска снижает потенциал врага по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 марта ПВО сбило почти 90 российских беспилотников.