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Синоптики поделились прогнозом погоды на вторник, 8 апреля. В некоторых регионах мокрый снег и гололедица

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

Во вторник, 8 апреля, в Украине облачно с прояснениями. Ночью в восточных, днем в западных, северных и большинстве центральных областей небольшой мокрый снег. На остальных территориях осадков не прогнозируют.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица. Ночью заморозки в воздухе от 0 до 5 градусов (в Карпатах – от 6 до 11).

Температура днем от 1 до 4 градусов тепла. В южных областях – от 4 до 9 градусов тепла.

Также синоптики напомнили, что действует предупреждение об опасных и стихийных явлениях на территории Украины. Речь идет о заморозках ночью и утром от 0 до 5 градусов. Это продлится до 11 апреля. Специалисты объявили второй уровень опасности. Заморозки могут повредить раннецветущие плодовые деревья и растения.

В Киевской области днем ожидается мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ночью - заморозки от 0 до 5 градусов.

Температура днем от 1 до 4 градусов тепла. В Киеве заморозки ночью от 0 до 2 градусов. Температура днем в столице будет от 1 до 3 градусов тепла.