За неделю ВСУ ликвидировали более 9,5 тысяч россиян

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 30 марта по 6 апреля, Силы обороны Украины уничтожили около 9 670 оккупантов, а также 1 529 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

62 танка;

156 боевых бронированных машин;

279 артиллерийских систем;

семь РСЗО;

две установки ПВО;

522 единицы автотехники;

две единицы спецтехники;

"Также наши защитники уничтожили 2 вражеские ракеты (без учета работы ПВО в ночь на 06 апреля), по меньшей мере, 497 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - говорится в сообщении.

Напомним, в ОСГВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает Россия за каждый квадратный километр украинской земли.