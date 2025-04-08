За неделю ВСУ ликвидировали более 9,5 тысяч россиян
За прошедшую неделю, с 30 марта по 6 апреля, Силы обороны Украины уничтожили около 9 670 оккупантов, а также 1 529 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 62 танка;
- 156 боевых бронированных машин;
- 279 артиллерийских систем;
- семь РСЗО;
- две установки ПВО;
- 522 единицы автотехники;
- две единицы спецтехники;
"Также наши защитники уничтожили 2 вражеские ракеты (без учета работы ПВО в ночь на 06 апреля), по меньшей мере, 497 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - говорится в сообщении.
Напомним, в ОСГВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает Россия за каждый квадратный километр украинской земли.
За сутки ВСУ ликвидировали 1350 оккупантов, уничтожили танки, ББМ и артсистемы врага, — ГенштабВсе новости »
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