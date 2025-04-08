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08 апреля 2025, 00:35

За неделю ВСУ ликвидировали более 9,5 тысяч россиян

08 апреля 2025, 00:35
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшую неделю, с 30 марта по 6 апреля, Силы обороны Украины уничтожили около 9 670 оккупантов, а также 1 529 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

  • 62 танка;
  • 156 боевых бронированных машин;
  • 279 артиллерийских систем;
  • семь РСЗО;
  • две установки ПВО;
  • 522 единицы автотехники;
  • две единицы спецтехники;

"Также наши защитники уничтожили 2 вражеские ракеты (без учета работы ПВО в ночь на 06 апреля), по меньшей мере, 497 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - говорится в сообщении.

Напомним, в ОСГВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает Россия за каждый квадратный километр украинской земли.

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