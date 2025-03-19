Украинцы теперь могут подать через "Дію" шесть новых типов заявлений в Международный реестр убытков
С 19 марта украинцы смогут подавать через "Дію" заявления в Международный реестр убытков по шести новым категориям
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает RegioNews.
"В Киеве провели встречу с делегацией Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. С сегодняшнего дня украинцы смогут подавать в международный Реестр убытки заявления по шести новым категориям", – рассказал Шмигаль.
Речь идет о наиболее чувствительных и массовых направлениях:
- вынужденное перемещение внутри страны;
- серьезные телесные повреждения;
- сексуальное насилие;
- пытки;
- ограничение свободы (плен);
- принудительный труд или служба.
Соответствующие заявления можно будет подавать через "Дію".
Напомним, ранее в Международный реестр ущерба украинцам разрешили подавать заявления о компенсации душевных страданий из-за смерти близкого члена семьи.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Харькове мужчина поджег автомобиль из-за неправильной парковки
19 марта 2025, 15:05Украина может остаться без лекарств против ВИЧ: в чем причина
19 марта 2025, 15:01Военная помощь от Германии: Украина получит 3 млрд евро
19 марта 2025, 14:40В Запорожской области в результате обстрелов есть повреждения на сельхозпредприятии
19 марта 2025, 14:20Медсестру из Херсона осудили на 15 лет за сотрудничество с врагом
19 марта 2025, 13:59Гонка со стрельбой: в Киеве кредиторы напали на иностранца из-за долга в $120 тысяч
19 марта 2025, 13:56В Житомирской области 30-летний мужчина хранил дома боевое оружие и патроны
19 марта 2025, 13:55Великобритания готовится отправить спецназовцев в Украину.
19 марта 2025, 13:38Россияне ударили дроном по селу на Харьковщине: раненый мужчина
19 марта 2025, 13:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины