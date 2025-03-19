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С 19 марта украинцы смогут подавать через "Дію" заявления в Международный реестр убытков по шести новым категориям

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает RegioNews.

"В Киеве провели встречу с делегацией Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. С сегодняшнего дня украинцы смогут подавать в международный Реестр убытки заявления по шести новым категориям", – рассказал Шмигаль.

Речь идет о наиболее чувствительных и массовых направлениях:

вынужденное перемещение внутри страны;

серьезные телесные повреждения;

сексуальное насилие;

пытки;

ограничение свободы (плен);

принудительный труд или служба.

Соответствующие заявления можно будет подавать через "Дію".

Напомним, ранее в Международный реестр ущерба украинцам разрешили подавать заявления о компенсации душевных страданий из-за смерти близкого члена семьи.