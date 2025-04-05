Пограничники разбили на Харьковщине танк, камеры видеонаблюдения и позиции оккупантов
Бойцы ГПСУ продолжают выполнение боевых задач по противодействию российским войскам
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
На днях в Харьковской области аэроразведчики с помощью FPV-дронов филигранно уничтожили танк, два транспортных средства, две камеры видеонаблюдения, четыре позиции захватчиков.
Также во время воздушного боя бойцы тараном разбили один вражеский дрон.
Напомним, ранее бойцы "Мести" поразили российскую бронетехнику и полевые склады БК в Харьковской области.
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