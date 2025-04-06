В Украине завтра ожидается снег и заморозки
В понедельник, 7 апреля, в Украине ожидается небольшой снег, в отдельных регионах дождь, ночью заморозки.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает RegioNews.
"Облачно с прояснениями. На востоке, юго-востоке страны пройдет небольшой, днем местами умеренный дождь, температура ночью 3-8° тепла (в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях на почве, местами и в воздухе заморозки 0-3°), днем 6-11° тепла".
На остальной территории ожидается небольшой снег, только в Одесской, Николаевской, днем и на крайнем западе страны без осадков; ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-4° тепла.
Ночью в западных, северных и центральных областях на дорогах гололедица.
Напомним, в Карпатах выпало около 30 сантиметров снега.
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