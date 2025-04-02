Зима возвращается: в Украину идет похолодание со снегом
В Украине прогнозируется похолодание. Кроме понижения температуры, возможны и снегопады
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
По ее словам, начнется похолодание 5 апреля и зайдет на запад, север, часть центра.
При этом первые проявления снега возможны уже в субботу в западных областях, но более значительные осадки ожидаются именно с воскресенья.
"В воскресенье, 6 апреля, вероятный снег. Плюс сильный ветер", – отметила Диденко.
Синоптик также сказала, что период низких температур будет продолжаться в течение всей следующей недели.
Напомним, ранее сообщалось, что погода в апреле этого года будет аномальной.
Стало известно, какой будет погода в апрелеВсе новости »
24 марта 2025, 19:55Синоптикиня предупредила украинцев о неустойчивой погоде: к чему готовиться
24 марта 2025, 16:55
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
Сколько государство инвестирует в спасение жизни солдат
02 апреля 2025, 14:59Правоохранителей начали добавлять в чат ОСМД, чтобы искать нарушителей и уклонистов
02 апреля 2025, 14:55Руководитель госпредприятия и его заместитель задержан на взятке в 11 тысяч долларов
02 апреля 2025, 14:50Правительство изменило условия бронирования для коммунальных предприятий
02 апреля 2025, 14:38Стало известно, сколько бывших осужденных пополнили ряды ВСУ
02 апреля 2025, 14:25Смертельное ДТП в Тернопольской области: столкнулись два грузовика и бус
02 апреля 2025, 14:24Россияне обстреляли Дружковку в Донецкой области: возник пожар
02 апреля 2025, 14:05Правоохранители задержали мужчину, который по заказу российских спецслужб изготовил взрывчатку для взрыва здания полиции в Одесской области
02 апреля 2025, 13:55Угрожали мобилизовать работников: в Одесской области правоохранители требовали деньги с предпринимателей
02 апреля 2025, 13:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине