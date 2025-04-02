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02 апреля 2025, 13:46

Зима возвращается: в Украину идет похолодание со снегом

02 апреля 2025, 13:46
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украине прогнозируется похолодание. Кроме понижения температуры, возможны и снегопады

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

По ее словам, начнется похолодание 5 апреля и зайдет на запад, север, часть центра.

При этом первые проявления снега возможны уже в субботу в западных областях, но более значительные осадки ожидаются именно с воскресенья.

"В воскресенье, 6 апреля, вероятный снег. Плюс сильный ветер", – отметила Диденко.

Синоптик также сказала, что период низких температур будет продолжаться в течение всей следующей недели.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в апреле этого года будет аномальной.

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