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04 апреля 2025, 14:57

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на выходных

04 апреля 2025, 14:57
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В субботу и воскресенье в Украине ожидается дождь, местами возможен мокрый снег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 5 апреля, днем в Украине умеренный, в Закарпатье и Прикарпатье местами сильный дождь. В центральных, восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской и Сумской областях местами грозы.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, днем в центральных областях, в Карпатах и Закарпатье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°. В северных, Винницкой и Черкасской областях 9-14 °, в западных областях 5-10 °.

В Киеве ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

В воскресенье, 6 апреля, в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью местами небольшой, днем небольшой мокрый снег. Ночью заморозки 0-3°, температура днем 1-4° тепла.

На остальной территории дождь и мокрый снег, в центральных областях местами сильные осадки. На востоке и юго-востоке ночью без осадков.

Температура ночью и днем 1-6 градусов тепла, на юге, востоке страны и Днепропетровщине ночью 3-8 градусов тепла, днем 9-14 градусов.

Ветер северо-западный, на Левобережье юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 4-6° тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в апреле этого года будет аномальной.

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погода прогноз апрель мокрый снег дождь Укргидрометцентр
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