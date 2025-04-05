"Укрзализныця" возобновила еще ряд сервисов: детали
После кибератаки "Укрзализныци" возобновила ряд важных онлайн-ресурсов для пассажиров и железнодорожников
Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщения компании.
Пользователям снова доступны:
- сайт заказа пассажирских сервисов – services.uz.gov.ua
- сайт удобных расписаний и стыковок для возвращения домой по железной дороге – uz-vezemo.uz.gov.ua
- сайт Киевской кольцевой электрички – kyivcityexpress.uz.gov.ua
- сайт с расписаниями пригородных поездов – swrailway.gov.ua/timetable/eltrain
Также возобновлены сайты:
- сайт для ветеранов и ветеранок-железнодорожников – veteran.uz.gov.ua
- сайт программы "Железная семья" – zalizna-rodyna.uz.gov.ua
Для пассажиров также вернули направление движения поезда Интерсити+ в мобильном приложении "Укрзализныци".
Кибератака на "Укрзализныце": что известно
Предыдущий технический сбой в системе "Укрзализныци" произошел 23 марта. Поэтому нельзя было купить билеты онлайн. Восстановление длилось несколько дней.
Уже 27 марта компания "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда после кибератаки.
В пятницу, 28 марта, произошел очередной сбой в работе электронной системы национального перевозчика.
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