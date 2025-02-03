Обнародован список авто, за которые украинцам придется платить налог
Министерство экономики обнародовало обновленный список легковых автомобилей, владельцы которых в 2025 году должны платить транспортный налог
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.
В список попали авто с объемом двигателя более 2,5 литра, выпущенные не более 5 лет назад. Ставка налога на роскошь – 25 тысяч гривен в год за каждый автомобиль
Среди марок, вошедших в перечень: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls- Ройс, Тойота.
Как известно, транспортный налог уплачивается как физическими, так и юридическими лицами.
Справка
Транспортный налог в Украине был введен в 2015 году. Он взимается с владельцев легковых автомобилей, выпущенных не более пяти лет назад и имеющих среднюю рыночную стоимость, превышающую определенный порог.
У владельцев-физлиц 60 дней после получения уведомления, а юрлица платят ежеквартально до 30 числа месяца после отчетного квартала.
Транспортный налог является частью так называемого налога на роскошь.
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