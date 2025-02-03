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03 февраля 2025, 14:54

Обнародован список авто, за которые украинцам придется платить налог

03 февраля 2025, 14:54
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фото из открытых источников
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Министерство экономики обнародовало обновленный список легковых автомобилей, владельцы которых в 2025 году должны платить транспортный налог

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

В список попали авто с объемом двигателя более 2,5 литра, выпущенные не более 5 лет назад. Ставка налога на роскошь – 25 тысяч гривен в год за каждый автомобиль

Среди марок, вошедших в перечень: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls- Ройс, Тойота.

Как известно, транспортный налог уплачивается как физическими, так и юридическими лицами.

Справка

Транспортный налог в Украине был введен в 2015 году. Он взимается с владельцев легковых автомобилей, выпущенных не более пяти лет назад и имеющих среднюю рыночную стоимость, превышающую определенный порог.

У владельцев-физлиц 60 дней после получения уведомления, а юрлица платят ежеквартально до 30 числа месяца после отчетного квартала.

Транспортный налог является частью так называемого налога на роскошь.

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транспортный налог Минэкономики авто объем двигателя
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