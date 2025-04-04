Жена подозреваемого в коррупции экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн

фото: Радио Свобода

Супруга эксрадника Офиса президента, работника СБУ Артема Шила в 2021 и 2022 году приобрела в Дубае недвижимости более чем на 4 млн долларов

Об этом сообщает Радио "Свобода", передает RegioNews.

Бывшего советника ОП и должностного лица СБУ Артема Шила подозревают в организации коррупционной схемы завладения около 100 млн гривен на закупках у "Укрзализныци".

"Схемы" (Радио Свобода) в сотрудничестве с журналистами NV обнаружили, что ныне бывшая жена Артема Шила Ирина приобрела значительные активы в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Так, с декабря 2021 года по июнь 2022 года она приобрела в Дубае недвижимости на 4,3 миллиона долларов. Речь идет о восьми квартирах в жилом районе Al Barsha South Fourth и одном отеле в районе Marsa Dubai на побережье Персидского залива.

По данным "Схем" из дубайской утечки, стоимость восьми квартир составила почти 2,3 млн долларов. Гостиничный номер на 178 квадратных метров в элитном комплексе Jumeirah Gate Tower 2 (также известный как пятизвездочный отель и жилой комплекс Address Beach Resort/Residence) жена чиновника купила еще более 2 млн долларов.

Теперь семья Шила уже не владеет этим имуществом: его продали в период с сентября 2022 по сентябрь 2024 года.

В комментарии для "Схем" и НВ Шило не подтвердил, но и не возразил покупку имущества. По его словам, в тот период он в СБУ не работал.

Также Артем Шило заявил журналистам, что "после прекращения военного положения, когда такое декларирование будет восстановлено в полном объеме, все данные по изменениям имущественного положения моей семьи будут отражены в декларациях в установленном законом порядке".

Напомним, 2 апреля 2024 года правоохранители заявили о разоблачении организованной группы во главе с бывшим советником Офиса президента Украины Артемом Шилом, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзализныци" при закупке трансформаторов.

3 апреля фигурантам объявили о подозрении. Кроме того, лидеру группы также сообщили о подозрении в завладении 117 млн гривен при закупке кабелей для "Укрзализныци".

На следующий день стало известно, что за бывшего советника Офиса президента Украины Артема Шила внесли 30 миллионов гривен залога.