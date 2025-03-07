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07 марта 2025, 18:29

Исследование показало, как война повлияла на количество заключенных браков в Украине

07 марта 2025, 18:29
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фото: freepik.com
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Украинцы перед полномасштабной войной заключили 619,85 тысячи браков. За время войны этот показатель уменьшился до 559,15 тысяч

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

Больше браков во время полномасштабной войны зафиксировали в Киевской (35,02 тысячи против 32,94 тысячи за трехлетний период до вторжения), Винницкой (27,52 тысячи против 23,74 тысячи), Полтавской (25,14 тысячи против 20,43 тысячи), Ровенской (18,49 тысячи) , Житомирской (21,48 тысяч против 17,96 тысяч), Черкасской (22,88 тысяч против 17,39 тысяч), Николаевской (17,45 тысяч против 16,88 тысяч), Сумской (14,26 тысяч против 13,72 тысяч), Черниговской (13,83 тысяч против 15,35 тысяч)

В других регионах во время войн украинцы женились реже. По понятным причинам значительно сократилось количество браков в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Напомним, украинцы стали меньше жениться и гораздо чаще разводиться. Об этом свидетельствует статистика Министерства юстиции.

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