В Генштабе рассказали о новых потерях России
РФ за прошедшие сутки, 31 марта, потеряла в войне против Украины еще 1540 своих военных, а также десятки единиц вражеской техники
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Отмечается, что украинские защитники за последние 24 часа уничтожили девять танков, 37 бронемашин и 15 артсистем врага.
По данным Генштаба, общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения составили:
- личного состава – около 916 770 (+1540) человек;
- танков – 10505 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 21856 (+37) ед;
- артиллерийских систем – 25552 (+15) ед;
- РСЗО - 1347 (+0) ед;
- средства ПВО – 1123 ед;
- самолетов – 370 (+0) единиц;
- вертолетов - 335 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31462 (+46) ед;
- крылатые ракеты - 3123 (+2) ед;
- корабли /катера - 28 (+0) ед;
- подлодки - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 42646 (+53) ед;
- специальная техника – 3787 (+0) единиц.
Напомним, Силы беспилотных систем уничтожили в тылу врага редкую российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня калибра 220-мм ТОС-А1 "Сонцепек".
Атака на Днепр 28 марта: количество погибших вырослоВсе новости »
01 апреля 2025, 08:39Россияне атаковали Никополь дронами и обстреляли из артиллерии
01 апреля 2025, 08:30Россияне ударили более 220 раз по Запорожской области: есть жертвы
01 апреля 2025, 07:59
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
В Кривом Роге парень подорвал гранату посреди улицы
01 апреля 2025, 09:36Россия обстреляла Сумщину 63 раза: ранен
01 апреля 2025, 09:33В Украине из оккупации удалось спасти еще одного юношу
01 апреля 2025, 09:15Неожиданная пауза: Россия не атаковала Украину дронами этой ночью
01 апреля 2025, 08:57Атака на Днепр 28 марта: количество погибших выросло
01 апреля 2025, 08:39Россияне атаковали Никополь дронами и обстреляли из артиллерии
01 апреля 2025, 08:30В Киеве появится новый наземный переход через Крещатик
01 апреля 2025, 08:19В Херсонской области из-за обстрелов РФ ранены шесть человек
01 апреля 2025, 08:12Россияне ударили более 220 раз по Запорожской области: есть жертвы
01 апреля 2025, 07:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все блоги »