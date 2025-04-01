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01 апреля 2025, 03:50

Украина в 2025 году планирует поставить на фронт тысячи роботов

01 апреля 2025, 03:50
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Фото: АрміяInform
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Украина планирует в 2025 году поставить армии тысячи роботизированных систем. Эти работы должны помогать украинским военным

Об этом сообщает Экономическая правда, передает RegioNews.

По словам директора департамента закупок Минобороны Глеба Каневского, в этом году Украина планирует отправить на фронт 15 тысяч роботизированных комплексов. Он отметил, что это будет означать кратный рост их производства по сравнению с 2024 годом.

Отмечается, что есть несколько факторов, почему Украина пока массово не использует роботов против россиян. В частности, то, что большинство из этих моделей технологически пока что "сырые". Они должны быть относительно дешевыми, но при этом иметь надежную связь, хорошую проходимость, чтобы не застрять в траве, песке или грязи.

Также еще одна причина – украинские военные пока не научились эффективно использовать роботизированные системы. Бойцы должны понимать возможности таких платформ и грамотно прокладывать маршруты, однако у большинства подразделений нет времени для разработки тактики и для того, чтобы разобраться в характеристиках наземных роботов.

Следует напомнить, что еще в прошлом году в Украине было завершено полевое тестирование 25 уникальных технологических разработок для военного использования. Это, в частности, дистанционные турели и роботы-камикадзе. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, эти разработки помогут нашим воинам более эффективно уничтожать врага и сохранить жизнь.

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