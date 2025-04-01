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01 квітня 2025, 18:54

В Укргідрометцентрі попередили про погоду на 2 квітня

01 квітня 2025, 18:54
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2 квітня в Україні в деяких регіонах буде невеликий дощ. Також в деяких областях може бути туман

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україні у вівторок на західні, північні, Вінницьку і Черкаську області прогнозують невеличний дощ. На решті території опадів не очікується. Вранці та вдень у центральних та південних областях місцями можливий туман.

Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла. Вдень від 8 до 13 градусів вище нуля, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині від 14 до 19 градусів тепла. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 1 до 6 градусів тепла.

У Київській області 2 квітня буде хмарна погода та невеликий дощ. Температура вночі від 4 до 9 градусів тепла, вдень від 8 до 13 градусів тепла. У столиці вночі від 6 до 8 градусів тепла, вдень - близько 10 градусів тепла.

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