иллюстративная фото: Save Ukraine

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

"Удалось спасти с временно оккупированной территории еще одного юного украинца. Ему было 17, когда началась полномасштабная война, сейчас ему 20. В 2021 году он поступил в украинский университет, но после оккупации его родного поселка учиться онлайн стало невозможно из-за почти полного отсутствия связи. Впоследствии оккупационные власти заставили его получить российский паспорт и пытались мобилизовать в российскую армию. Это стало точкой невозврата – парень решил во что бы то ни стало выбраться из оккупации", – отметил Ермак.

Он добавил, что сейчас парень на подконтрольной Украине территории в безопасности вместе со своими родственниками.

Напомним, ранее на подконтрольную Украине территорию из ВОТ Крыма, Донетчины, Луганщины и Запорожья удалось вернуть пятерых детей в возрасте от 11 до 16 лет.