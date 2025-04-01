ілюстративне фото: Save Ukraine

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує RegioNews.

"Вдалося врятувати з тимчасово окупованої території ще одного юного українця. Йому було 17, коли почалась повномасштабна війна, зараз йому 20. У 2021 році він вступив до українського університету, але після окупації його рідного селища навчатись онлайн стало неможливо через майже повну відсутність зв’язку. Згодом окупаційна влада змусила його отримати російський паспорт та намагалась мобілізувати до російської армії. Це стало точкою неповернення – хлопець вирішив будь-що вибратися з окупації", – зазначив Єрмак.

Він додав, що зараз хлопець на підконтрольній Україні території, у безпеці, разом зі своїми родичами.

Нагадаємо, раніше на підконтрольну Україні територію з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя вдалося повернути п'ятьох дітей віком від 11 до 16 років.