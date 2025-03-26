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26 марта 2025, 23:45

Европа "передумала" по поводу миротворцев - СМИ

26 марта 2025, 23:45
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Иллюстративное фото
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После нескольких месяцев заявлений о готовности обсуждать миротворческую миссию в Украине, в Европе стали сомневаться

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, передает RegioNews.

За последние несколько недель под руководством Британии и Франции сформировалась "коалиция желающих" из около 30 стран, желавших помочь Украине гарантировать стабильный мир после окончания войны. Однако собеседник журналистов отметил, что европейцы начали "отступать" от этой идеи. Отмечается, что идея миротворцев не так уж привлекательна, учитывая, кто именно сейчас является президентом США.

Также высокопоставленный европейский чиновник из сектора обороны сказал, что отступление от идеи миротворческой коалиции не означает, что некоторые страны не развернут свои подразделения в Украине "для обучения и другой поддержки".

В издании считают, что шансы на отправку миротворцев в Украину уменьшаются. Однако все равно идея остается одним из возможных вариантов.

Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялись данные о том, что якобы европейские страны уже разрабатывают план отправки миротворцев в Украину. Причиной называли опасения, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с Путиным без Европы.

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