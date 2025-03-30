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30 марта 2025, 16:22

Защитники Сумщины приземлили российские "Герберы": фото

30 марта 2025, 16:22
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фото: ГПСУ
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За прошедшие сутки на Сумском направлении бойцы мобильные огневые группы 5-го пограничного отряда приземлили два российских БпЛА типа "Гербера"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В результате профессиональной работы пограничников оба вражеских дрона были успешно уничтожены. Мобильные огневые группы пограничников продолжают демонстрировать бдительность, профессионализм и эффективность в уничтожении вражеских дронов", – отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 30 марта российская армия запустила по Украине одну ракету, 111 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 65 дронов, еще 35 — локационно потеряны.

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