Большинство украинцев имеют низкий уровень счастья, - опрос

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Большинство украинцев имеют низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, а также высокий уровень тревожности.

Об этом свидетельствуют данные исследования по международной методологии Национального статистического управления (ONS) Великобритании, проведенного КМИС, передает RegioNews.

Основные результаты пилотного исследования уровня личного благосостояния украинцев

Удовлетворенность жизнью

Больше всего опрошенных украинцев (42%) оценили удовлетворенность собственной жизнью на низком уровне.

Чувство рации и ценности того, чем человек занимается

Опрошенные украинцы в основном положительно оценивали свою деятельность. В частности, 62% считают, что то, чем они занимаются в жизни, имеет смысл и стоит усилий.

Уровень счастья

Каждый второй опрошенный ощущает счастье на низком или среднем уровнях. В то же время 43% респондентов отметили высокий или очень высокий уровень счастья.

Уровень тревожности

Вместе с тем 43% респондентов ощущали высокий уровень тревоги.

Авторы исследования также сравнили общий уровень личного благосостояния украинцев с британскими данными. Фактически половина опрошенных украинцев испытывают высокий уровень неудовлетворенности жизнью, в то время как в Великобритании таких только 6%.

Справка: опрос проводился в июне 2024 года методом телефонных интервью (CATI) и охватил 2008 респондентов из подконтрольных правительству Украины территорий.

Напомним, по состоянию на конец 2024 года 68% жителей Украины сообщили об ухудшении состояния здоровья по сравнению с довоенным периодом.