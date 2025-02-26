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26 февраля 2025, 20:38

Большинство украинцев имеют низкий уровень счастья, - опрос

26 февраля 2025, 20:38
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фото: Unsplash
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Большинство украинцев имеют низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, а также высокий уровень тревожности.

Об этом свидетельствуют данные исследования по международной методологии Национального статистического управления (ONS) Великобритании, проведенного КМИС, передает RegioNews.

Основные результаты пилотного исследования уровня личного благосостояния украинцев

  • Удовлетворенность жизнью

Больше всего опрошенных украинцев (42%) оценили удовлетворенность собственной жизнью на низком уровне.

  • Чувство рации и ценности того, чем человек занимается

Опрошенные украинцы в основном положительно оценивали свою деятельность. В частности, 62% считают, что то, чем они занимаются в жизни, имеет смысл и стоит усилий.

  • Уровень счастья

Каждый второй опрошенный ощущает счастье на низком или среднем уровнях. В то же время 43% респондентов отметили высокий или очень высокий уровень счастья.

  • Уровень тревожности

Вместе с тем 43% респондентов ощущали высокий уровень тревоги.

Авторы исследования также сравнили общий уровень личного благосостояния украинцев с британскими данными. Фактически половина опрошенных украинцев испытывают высокий уровень неудовлетворенности жизнью, в то время как в Великобритании таких только 6%.

Справка: опрос проводился в июне 2024 года методом телефонных интервью (CATI) и охватил 2008 респондентов из подконтрольных правительству Украины территорий.

Напомним, по состоянию на конец 2024 года 68% жителей Украины сообщили об ухудшении состояния здоровья по сравнению с довоенным периодом.

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