Большинство украинцев имеют низкий уровень счастья, - опрос
Большинство украинцев имеют низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, а также высокий уровень тревожности.
Об этом свидетельствуют данные исследования по международной методологии Национального статистического управления (ONS) Великобритании, проведенного КМИС, передает RegioNews.
Основные результаты пилотного исследования уровня личного благосостояния украинцев
- Удовлетворенность жизнью
Больше всего опрошенных украинцев (42%) оценили удовлетворенность собственной жизнью на низком уровне.
- Чувство рации и ценности того, чем человек занимается
Опрошенные украинцы в основном положительно оценивали свою деятельность. В частности, 62% считают, что то, чем они занимаются в жизни, имеет смысл и стоит усилий.
- Уровень счастья
Каждый второй опрошенный ощущает счастье на низком или среднем уровнях. В то же время 43% респондентов отметили высокий или очень высокий уровень счастья.
- Уровень тревожности
Вместе с тем 43% респондентов ощущали высокий уровень тревоги.
Авторы исследования также сравнили общий уровень личного благосостояния украинцев с британскими данными. Фактически половина опрошенных украинцев испытывают высокий уровень неудовлетворенности жизнью, в то время как в Великобритании таких только 6%.
Справка: опрос проводился в июне 2024 года методом телефонных интервью (CATI) и охватил 2008 респондентов из подконтрольных правительству Украины территорий.
Напомним, по состоянию на конец 2024 года 68% жителей Украины сообщили об ухудшении состояния здоровья по сравнению с довоенным периодом.