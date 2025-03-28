РФ ударила по объектам Нафтогаза: есть повреждения

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Об этом сообщили в компании "Нефтегаз", передает RegioNews.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

"Очередной обстрел – это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка взорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение", – отметили в компании.

Там также добавили, что это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года.

Напомним, в ночь на 28 марта российская армия запустила по Украине 163 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесщина, Николаевщина и Запорожье.