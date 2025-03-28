РФ вдарила по об'єктах Нафтогазу: є пошкодження

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Про це повідомили в компанії "Нафтогаз", передає RegioNews.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих.

"Черговий обстріл – це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання", – зазначили в компанії.

Там також додали, що це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру Групи від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня російська армія запустила по Україні 163 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.