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27 ноября 2024, 12:05

В Украине презентовали новые 5 гривен: как они выглядят

27 ноября 2024, 12:05
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Фото: nbu.gov.ua
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Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 5 гривен. Она посвящена боевой бронированной машине БТР-4Е "Буцефал", которую также называют "Украинский хлопок"

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Этот бронетранспортер активно используется силами обороны Украины в военных операциях.

"В этом году мы положили начало в нумизматике новое тематическое направление, которое посвятили украинскому оружию и его создателям. 27 ноября 2024 года вводим в обращение памятную монету из этой серии - "Украинский хлопок. "БТР-4Е "Буцефал", – отметили в пресс-службе регулятора.

На лицевой стороне (аверсе) изображена стилизованная лошадь, созданная из бронированных пластин. Этот образ является символом силы, воли и храбрости, а также параллель с легендарным Буцефалом Александра Македонского.

На оборотной стороне (реверсе) представлен бронетранспортер БТР-4Е во время ведения огня из боевого модуля. Надпись "БТР-4" выполнена в виде сварных пластин, формирующих буквы и цифру.

Монета изготовлена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка) и имеет номинал 5 гривен. Ее тираж – до 75 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Где купить

Продажа памятной монеты начнется 11 декабря 2024 года в интернет-магазине НБУ и у банков-дистрибьюторов, среди которых:

  • Укргазбанк;
  • Таскомбанк;
  • ПриватБанк;
  • Сбербанк;
  • ПУМБ.

До 6 декабря украинцы могут сдавать монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, вышедших из обращения. Собранные средства пойдут в помощь пострадавшим от войны военным и гражданским. Монеты можно передать в отделениях ПриватБанка, Сбербанка и ПУМБ. Уточнить список участвующих в сборе филиалов можно непосредственно в банках.

Ранее сообщалось, что в Украину пытались ввезти банковские серебряные монеты более чем на миллион гривен.

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