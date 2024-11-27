В Украине презентовали новые 5 гривен: как они выглядят
Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 5 гривен. Она посвящена боевой бронированной машине БТР-4Е "Буцефал", которую также называют "Украинский хлопок"
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Этот бронетранспортер активно используется силами обороны Украины в военных операциях.
"В этом году мы положили начало в нумизматике новое тематическое направление, которое посвятили украинскому оружию и его создателям. 27 ноября 2024 года вводим в обращение памятную монету из этой серии - "Украинский хлопок. "БТР-4Е "Буцефал", – отметили в пресс-службе регулятора.
На лицевой стороне (аверсе) изображена стилизованная лошадь, созданная из бронированных пластин. Этот образ является символом силы, воли и храбрости, а также параллель с легендарным Буцефалом Александра Македонского.
На оборотной стороне (реверсе) представлен бронетранспортер БТР-4Е во время ведения огня из боевого модуля. Надпись "БТР-4" выполнена в виде сварных пластин, формирующих буквы и цифру.
Монета изготовлена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка) и имеет номинал 5 гривен. Ее тираж – до 75 тысяч штук в сувенирной упаковке.
Где купить
Продажа памятной монеты начнется 11 декабря 2024 года в интернет-магазине НБУ и у банков-дистрибьюторов, среди которых:
- Укргазбанк;
- Таскомбанк;
- ПриватБанк;
- Сбербанк;
- ПУМБ.
До 6 декабря украинцы могут сдавать монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, вышедших из обращения. Собранные средства пойдут в помощь пострадавшим от войны военным и гражданским. Монеты можно передать в отделениях ПриватБанка, Сбербанка и ПУМБ. Уточнить список участвующих в сборе филиалов можно непосредственно в банках.
Ранее сообщалось, что в Украину пытались ввезти банковские серебряные монеты более чем на миллион гривен.