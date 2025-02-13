Аэропорт "Борисполь" готовится к возобновлению перелетов: состоялись переговоры с Wizz Air

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Международный аэропорт "Борисполь" и лоукостер Wizz Air провели переговоры о возможности запуска пассажирских авиаперевозок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Международный аэропорт "Борисполь".

Как говорится в сообщении, с 11 по 13 февраля делегация аэропорта "Борисполь" провела встречу высокого уровня и переговоры с европейским лоукостером Wizz Air в их штаб-квартире в Будапеште.

Основной темой стал оперативный запуск авиаперевозок из столичного аэропорта Борисполь после открытия воздушного пространства.

Гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский назвал эти переговоры "еще одним необходимым этапом, приближающим нас к перезапуску полетов".

Wizz Air публично переговоры не комментировал.

Напомним, 24 февраля 2022 года в Украине закрыли воздушное пространство Украины для гражданских самолетов из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

После закрытия воздушного пространства Украины руководители гражданских аэропортов даже частично разрушенных продолжают получать немалые зарплаты. В некоторых случаях речь идет о миллионах гривен.

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