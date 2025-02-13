20:27  13 февраля
Юридическую академию Кивалова присоединили к Одесскому университету им. Мечникова
18:20  13 февраля
В Хмельницком ТЦК мужчина совершил самоубийство, когда проходил ВВК
17:42  13 февраля
В Киеве продавали квартиры прямо с жителями
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2025, 21:19

Аэропорт "Борисполь" готовится к возобновлению перелетов: состоялись переговоры с Wizz Air

13 февраля 2025, 21:19
Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/@airportboryspil
Читайте також
українською мовою

Международный аэропорт "Борисполь" и лоукостер Wizz Air провели переговоры о возможности запуска пассажирских авиаперевозок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Международный аэропорт "Борисполь".

Как говорится в сообщении, с 11 по 13 февраля делегация аэропорта "Борисполь" провела встречу высокого уровня и переговоры с европейским лоукостером Wizz Air в их штаб-квартире в Будапеште.

Основной темой стал оперативный запуск авиаперевозок из столичного аэропорта Борисполь после открытия воздушного пространства.

Гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский назвал эти переговоры "еще одним необходимым этапом, приближающим нас к перезапуску полетов".

Wizz Air публично переговоры не комментировал.

Напомним, 24 февраля 2022 года в Украине закрыли воздушное пространство Украины для гражданских самолетов из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

После закрытия воздушного пространства Украины руководители гражданских аэропортов даже частично разрушенных продолжают получать немалые зарплаты. В некоторых случаях речь идет о миллионах гривен.

Читайте на также: Восстановление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"

авиасообщение авиаперелеты аэропорт Борисполь
Директора закрытых и уничтоженных украинских аэропортов получают миллионные зарплаты, — СМИ
25 декабря 2024, 11:15
Авиакомпания "Новой почты" получила разрешение на полеты из Киева и Львова: когда заработают перевозки
22 октября 2024, 18:58
Компания "Антонов" прекратила работу над восстановлением самолета "Мрия"
22 сентября 2024, 18:56
Все новости »
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
По $100 с автомобиля: в Тернополе задержали на взятке инспектора таможни
13 февраля 2025, 21:47
Ностальгировал по СССР: в Харькове разоблачили мужчину, который в соцсетях прославлял Ленина
13 февраля 2025, 21:43
Еще два боя: Усик рассказал, когда завершит карьеру боксера
13 февраля 2025, 21:33
В украинских школах больше не будет золотых и серебряных медалистов
13 февраля 2025, 21:10
У Трампа ввели санкции против прокурора МКС, выдавшего ордер на арест диктатора Путина
13 февраля 2025, 20:52
Украинцам будут платить 1500 грн за найденный труп дикого кабана
13 февраля 2025, 20:45
В Черновцах женщина родила 12 детей
13 февраля 2025, 20:37
Юридическую академию Кивалова присоединили к Одесскому университету им. Мечникова
13 февраля 2025, 20:27
Трамп прямо говорит о том, в чем думал Байден
13 февраля 2025, 20:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »