Зеленский подписал закон об увеличении акциза на сигареты
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. Стоимость пачки сигарет вырастет примерно на 40 гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карту законопроекта.
Документ предусматривает, что акциз на сигареты теперь будет привязываться к евро, а не к гривне. Кроме того, с января 2028 будут действовать новые ставки акцизного налога на табачные изделия с учетом минимального уровня, определенного Директивой Совета ЕС 2011/64/ЕС.
"Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году – 5 001 млн грн, в 2027 году – 9 379 млн грн, в 2028 году
Напомним, в Украине изменился показатель по исчислению пенсий.