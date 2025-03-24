Зеленский подписал закон об увеличении акциза на сигареты

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карту законопроекта.

Документ предусматривает, что акциз на сигареты теперь будет привязываться к евро, а не к гривне. Кроме того, с января 2028 будут действовать новые ставки акцизного налога на табачные изделия с учетом минимального уровня, определенного Директивой Совета ЕС 2011/64/ЕС.

"Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году – 5 001 млн грн, в 2027 году – 9 379 млн грн, в 2028 году

Напомним, в Украине изменился показатель по исчислению пенсий.