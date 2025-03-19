В мире дорожает кофе: на сколько больше придется платить
В мире существенно дорожает кофе. Эксперты называют причиной ухудшения погодных условий
Об этом сообщает agronews, RegioNews.
Новое исследование, проведенное Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), зафиксировало почти 40-процентный рост цен на кофе в 2024 году. Основной причиной называют ухудшение погодных условий в странах-производителях.
В частности, на декабрь 2024 года арабика стала на 58%, чем год назад. При этом робуста (его используют для растворимого кофе) подорожала на 70%).
"Высокие цены должны стать стимулом для увеличения инвестиций в технологии, исследования и разработки в кофейном секторе, который в значительной степени зависит от мелких фермеров. Это поможет повысить устойчивость к климатическим изменениям", – отметил Бубакер Бен-Бельхассен, директор Департамента рынков и торговли ФАО.