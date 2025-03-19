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19 марта 2025, 23:20

В мире дорожает кофе: на сколько больше придется платить

19 марта 2025, 23:20
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Иллюстративное фото
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В мире существенно дорожает кофе. Эксперты называют причиной ухудшения погодных условий

Об этом сообщает agronews, RegioNews.

Новое исследование, проведенное Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), зафиксировало почти 40-процентный рост цен на кофе в 2024 году. Основной причиной называют ухудшение погодных условий в странах-производителях.

В частности, на декабрь 2024 года арабика стала на 58%, чем год назад. При этом робуста (его используют для растворимого кофе) подорожала на 70%).

"Высокие цены должны стать стимулом для увеличения инвестиций в технологии, исследования и разработки в кофейном секторе, который в значительной степени зависит от мелких фермеров. Это поможет повысить устойчивость к климатическим изменениям", – отметил Бубакер Бен-Бельхассен, директор Департамента рынков и торговли ФАО.

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