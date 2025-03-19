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Об этом сообщает agronews, RegioNews.

Новое исследование, проведенное Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), зафиксировало почти 40-процентный рост цен на кофе в 2024 году. Основной причиной называют ухудшение погодных условий в странах-производителях.

В частности, на декабрь 2024 года арабика стала на 58%, чем год назад. При этом робуста (его используют для растворимого кофе) подорожала на 70%).