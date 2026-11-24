Фото: полиция Киева

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и автомобиля Hyundai. В результате столкновения спецавтомобиль перевернулся на бок, а легковушка отбросила на припаркованные машины. Пострадали два человека, в том числе пациент, находившийся в скорой

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

Авария произошла около 20:00 на улице Самила Кишки. По предварительным данным, водитель машины скорой помощи с включенными проблесковыми маячками начал разворот и столкнулся с автомобилем Hyundai, который двигался сзади.

От удара легковушка отбросила на два припаркованных автомобиля, а карета скорой перевернулась на бок.

В результате ДТП травмировались два человека. У 58-летнего водителя спецтранспорта диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму грудной клетки.

Также пострадал 33-летний пациент, находившийся в салоне скорой во время аварии. У него диагностировали черепно-мозговую травму, закрытую травму позвоночника и ушибы ног.

Оба пострадавших госпитализированы. По результатам проверки установили, что водители обоих автомобилей были трезвыми.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии и решают вопрос о ее правовой квалификации.

Напомним, утром 20 ноября на Львовщине легковушка столкнулась с двумя автопоездами . В результате аварии травмировались два человека.