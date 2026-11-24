Фото: Офис Генерального прокурора

Обвинительный акт в отношении фельдшера исправительной колонии №10 в Республике Мордовия РФ, известного под прозвищем "Доктор Зло", направили в суд. Его обвиняют в жестоком обращении с 29 украинскими военнопленными, в частности, защитниками Мариуполя и "Азовстали". За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в течение 2023-2025 годов фельдшер систематически пытал украинских защитников. Вместо медицинской помощи он избивал их, в частности, металлической трубой и связкой ключей, применял электрошокер, а также унижал их честь и достоинство.

Особенно цинично обвиняемый действовал во время медицинских осмотров и выдачи лекарства. Когда военнопленные обращались за помощью, он приказывал им протянуть руки якобы для получения медикаментов, после чего избивал током.

В одном из задокументированных случаев в результате удара электрическим током военнопленный был временно парализован. Другого защитника фельдшер бил ключами по голове и заставлял имитировать лай собаки.

3 декабря 2025 мужчине сообщили о подозрении. 20 ноября 2026 обвинительный акт направили в Шевченковский районный суд Киева.

Действия фельдшера квалифицировали по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с военнопленными. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

"Доктора Зло" идентифицировали журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) в рамках собственного расследования. Собранные ими материалы стали основой уголовного производства и помогли документировать военные преступления против украинских военнопленных.

Напомним, украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому офицеру, который во время оккупации Бучи в Киевской области использовал местного жителя как "живой щит". Следователи подтвердили, что в феврале-марте 2022 г. он находился в городе в составе российских оккупационных войск и собрали доказательства его непосредственного участия в преступлении.