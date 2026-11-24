Фото: Офис Генерального прокурора

В Донецкой области бывшего директора подрядной компании подозревают в уклонении от уплаты 52,6 млн грн налогов. По данным следствия, предприятие получило от Донецкой областной военной администрации 544 млн грн за обслуживание автомобильных дорог, однако руководитель умышленно занизил налоговые обязательства

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве прокуроров бывшему директору общества с ограниченной ответственностью сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствие установило, что в 2023-2024 годах предприятие заключило с Донецкой ОГА 12 договоров на эксплуатационное содержание автомобильных дорог. Общая стоимость работ составила 544 млн. грн.

Подрядчик должен выполнять работы по укреплению обочин, фрезирование асфальтобетонного покрытия, распределение противогололедных материалов и другие меры по содержанию дорожной инфраструктуры.

В то же время, по версии следствия, по четырем договорам на общую сумму более 387 млн грн руководитель компании внес в налоговые декларации ложные сведения.

В частности, при отчетности о финансово-хозяйственной деятельности он существенно занизил или вообще не указал суммы налога на добавленную стоимость (НДС).

В результате таких действий государственный бюджет недополучил 52,6 млн грн налогов.

Напомним, ранее главе ЦПК Виталию Шабунину объявили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Впоследствии у активиста проводили обыски . Как сообщали СМИ, это происходило в двух местах: в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.

В мае 2026 года Виталий Шабунин заявил, что завершил службу в Вооруженных силах Украины из-за проблем со зрением и планирует вернуться к работе в ГПК.