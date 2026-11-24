Фото: полиция Днепропетровской области

В Самаре на Днепропетровщине будут судить 49-летнего мужчину, обвиняемого в мошенничестве и краже имущества знакомого. Он одалживал у женщины деньги якобы с обещанием вернуть, а также завладел ее золотыми и серебряными украшениями.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение февраля-марта мужчина неоднократно обращался к знакомой с просьбами одолжить деньги. Обещая вернуть средства, он убедил женщину перевести на указанные им банковские счета более 37 тысяч гривен. Однако долг так и не вернул.

Кроме того, мужчина получил от потерпевшей золотые и серебряные украшения, которые впоследствии сдал в ломбард, а вырученные деньги присвоил.

Также, воспользовавшись отсутствием хозяйки, он тайно похитил имущество из ее дома. Стоимость похищенного превышает 6 тысяч гривен. Впоследствии мужчина продал эти вещи.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшей, составляет почти 70 тысяч гривен.

Мужчине инкриминируют мошенничество, совершенное повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины), и кражу, совершенное повторно в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Сейчас досудебное расследование было завершено, обвинительный акт был направлен в суд.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.