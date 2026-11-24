Фото: Нацполиция

24 ноября российский дрон попал по станции в городе Коростене. Там находился пассажирский электропоезд.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Коростене русский дрон атаковал железнодорожную станцию. В результате атаки погиб 33-летний мужчина. Также еще три человека, две женщины в возрасте 39 лет и 69-летний мужчина, получили травмы.

"В то же время правоохранители призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и повышенной опасности. Помните, что железнодорожная инфраструктура – одна из целей врага, поэтому обязательно направляйтесь в укрытие", - говорят правоохранители

Напомним, в Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного в результате российской атаки дома. Спасатели деблокировали из-под завалов тела 11 погибших.