Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить троих мужчин, обвиняемых в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. За $12 тысяч они обещали организовать выезд в Венгрию вне официальных пунктов пропуска, а еще за $1000 — довезти клиентов из любого города Украины до границы

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, участники схемы подыскивали мужчин призывного возраста, которым предлагали незаконно уехать за пределы Украины за 12 тысяч долларов.

Отдельно за тысячу долларов организаторы обещали обеспечить трансфер клиентов из любого населенного пункта Украины в государственную границу.

В частности, мужчинам из столицы предлагали доехать до гостиницы вблизи украинско-венгерской границы. Оттуда они должны были пешком пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска. По замыслу организаторов, в определенное время на этом участке якобы не должно быть патрулей пограничников.

В мае 2026 года двое участников схемы были задержаны во время передачи 26 тысяч долларов. Впоследствии правоохранители установили третьего фигуранта.

В настоящее время досудебное расследование завершили, обвинительный акт в отношении трех мужчин направили в суд.

Напомним, что в Черкассах правоохранители разоблачили 37-летнюю женщину, которая за 17 тысяч долларов обещала военнообязанным мужчинам помочь избежать мобилизации и уехать за границу. Для этого она предлагала заключить с ней брак, который должен стать основанием для получения отсрочки от призыва.