Фото: прокуратура Кировоградской области

В Головановском районе Кировоградской области мужчине сообщили о подозрении в незаконной порубке деревьев. По данным следствия, он без разрешительных документов спилил шесть дубов и один клен. Нанесенный окружающей среде ущерб оценили почти в 80 тысяч гривен

Об этом сообщили в прокуратуре, передает RegioNews .

По версии следствия, в августе мужчина незаконно срубил семь деревьев на территории Головановского лесничества. Среди них шесть дубов и один клен.

После этого он распилил стволы на метровые отрезки и загрузил древесину в грузовик. Его действия были прекращены полицейскими совместно с работниками ГП "Леса Украины".

По расчетам, сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составляет 79 645 гривен.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины — незаконная порубка деревьев в лесу, причинившая существенный ущерб.

Санкция статьи предусматривает, в частности, до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в Киевской области суд обязал возместить почти 558 тысяч гривен ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной порубкой леса. Речь идет о вырубке 99 деревьев на территории одного из лесничеств Фастовского района.