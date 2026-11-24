Фото: Нацполиция

На Буковине нашли водителя, насмерть сбившего человека. Он был нетрезв и скрылся с места ДТП

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Авария произошла 23 ноября в селе Мигово. 22-летнего местного жителя сбил автомобиль. Он погиб на месте от травм. При этом водитель скрылся с места аварии.

Правоохранители обнаружили водителя. Им оказался 21-летний местный житель. Выяснилось, что за рулем он был пьян. В настоящее время его отправили в изолятор временного содержания.

Напомним, в Закарпатье автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Пострадали пять человек, водителя задержали – он был под хмельком.