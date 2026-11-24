Фото: полиция Киева

В Киеве двое 11-летних школьников разрисовали маркерами двери вагона метро, курсировавшего по зеленой линии. Правоохранители установили личности детей и провели с ними профилактическую беседу. На родителей составили административные протоколы

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

Видео, на котором два парня оставляют надписи на вагоне столичной подземки, правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

Полицейские установили, что к этому причастны два одноклассника — ученики шестого класса. Свой "творческий след" они оставили на дверях вагона поезда, курсировавшего по зеленой линии метро.

С ребятами инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу. Детям объяснили, почему важно бережно относиться к общественному имуществу и какие последствия могут иметь его повреждение.

На родителей школьников составили административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, что во Львовской области женщина испортила краской таблички в честь пропавших без вести военных.

Инцидент произошел в Дрогобыче. Местные жители стали распространять в соцсетях информацию о том, что на одной из улиц повреждены таблички в честь пропавших без вести героев.