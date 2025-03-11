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11 марта 2025, 10:56

Большинство украинцев считают, что целью России является уничтожение Украины

11 марта 2025, 10:56
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фото: иллюстративное
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Украинцы назвали главную цель РФ в войне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные опроса КМИС.

Около 66% опрошенных считают, что целью РФ является уничтожение Украины и украинцев. В частности, 28% убеждены, что россияне хотят либо осуществить физический геноцид украинцев, а 38% – захватить всю/большинство территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию.

Еще 14% считают, что страна-агрессорка хочет захватить всю или большинство территории и установить марионеточное правительство.

Считается, что РФ хочет захватить весь Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области – 7%.

Таким образом, 87% респондентов считают, что Кремль не хочет останавливаться на оккупированных территориях.

Еще 4% считают, что Россия стремится только сохранить уже оккупированные территории.

Напомним, в Генштабе рассказали о новых потерях РФ. В частности, за минувшие сутки российская армия потеряла на войне с Украиной 1300 солдат, 23 боевых бронированных машин и 75 артиллерийских систем.

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