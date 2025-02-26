У семьи депутата Киевсовета нашли имущество на 250 млн грн

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Семья депутата Киевсовета Александра Плужника имеет имущество около 6 млн долларов или почти 250 млн грн по текущему обменному курсу

Как передает RegioNews, об этом сообщает hromadske.

Как стало известно, в собственности семьи чиновника есть элитное поместье у озера, 11 квартир в престижных районах Киева и Одессы, престижные автомобили и около тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости.

Интересно, что в декларации депутата указаны только дом и участок в Кременчуге, арендованный автомобиль и мотоцикл.

Напомним, в 90-е Александр Плужник работал в правоохранительных органах. В течение 2016-2019 годов занимал должность советника главы "Киевгорстроя", а в 2020 году стал депутатом Киевсовета. В последние годы он задекларировал около 20 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности. Источник этих поступлений он объяснил журналистам одним словом: "Консультирование".

Как сообщалось, в Хмельницкой области эксруководитель прокуратуры задекларировал при увольнении 1 млн грн, 4 квартиры, 3 авто и 7 земельных участков.