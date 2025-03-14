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14 марта 2025, 09:20

Ночью ПВО сбила 16 российских "шахедов" и БПЛА других типов

14 марта 2025, 09:20
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Сегодня ночью, 14 марта, российская армия выпустила по Украине 27 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 16 дронов, еще девять — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

"По состоянию на 09.00 подтверждены сбития 16-ти ударных БпЛА типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. 9 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Донецкая область.

Напомним, за сутки, 13 марта, российская армия потеряла 1410 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 46 артсистем, 153 дрона и 114 единиц автотехники врага.

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