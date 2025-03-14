Россияне ночью ударили по больнице на Харьковщине: возник пожар
Российские войска около полуночи ударили по больнице в поселке Золочев Богодуховского района
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В результате попадания БпЛА загорелась крыша медучреждения. Через 40 минут враг нанес повторный удар двумя БпЛА.
Пострадала 33-летняя женщина – сотрудница бригады экстренной помощи, она получила острую реакцию на стресс.
Спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, вечером 13 марта россияне совершили массированную атаку на Харьков ударными БпЛА. Пострадали семь человек, среди них четыре ребенка в возрасте от 11 месяцев до 8 лет.
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