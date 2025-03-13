06:30  13 марта
Голливудская актриса спела на сцене "Красную руту"
02:50  13 марта
Французы боятся войны за пределами Украины - опрос
03:10  13 марта
Нападение на детей на Сумщине: мужчина ударил подростка металлической трубой по голове
UA | RU
UA | RU
13 марта 2025, 09:31

Тернопольский ТЦК отправил повестку погибшему военному

13 марта 2025, 09:31
Читайте також українською мовою
фото: Getty Images
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области ТЦК ошибочно отправил повестку погибшему бойцу из-за сбоя в системе "Оберег"

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Там объяснили, что это произошло в результате технического сбоя в автоматизированной системе "Оберіг", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных.

"К сожалению, в результате технической ошибки не произошла надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников", – говорится в сообщении ТЦК.

Проводится проверка, чтобы выяснить причины сбоя и разработать меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

В ТЦК подчеркивают, что очень жалеют из-за этого досадного инцидента, связанного с отправкой повестки на имя Андрея Иванюка. Родным и близким погибшего Героя принесли искренние извинения за эту недопустимую ошибку.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере обороны, мобилизации и мобилизационной подготовки, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВЛК.

Тернополь ТЦК повестка погибший военный технический сбой Оберіг
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Украине зафиксировали новый случай расстрела российскими военными пленных украинских бойцов
13 марта 2025, 09:58
За разбойное нападение на пенсионерку мужчина сядет на 10 лет
13 марта 2025, 09:57
РФ запустила по Украине ракету и более сотни дронов: сколько сбило ПВО
13 марта 2025, 09:52
В преддверии 30-дневного перемирия
13 марта 2025, 09:30
В США назвали сроки прекращения огня в Украине
13 марта 2025, 09:07
Ночная атака на Киев: силы ПВО сбили 12 российских беспилотников
13 марта 2025, 08:59
Украина осталась без дальнобойных ракет ATACMS
13 марта 2025, 08:55
В Херсонской области россияне убили одного человека, еще шестеро ранены
13 марта 2025, 08:49
Россияне всячески надеялись, что любая переговорная рамка будет сорвана украинцами
13 марта 2025, 08:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »