Тернопольский ТЦК отправил повестку погибшему военному

фото: Getty Images

В Тернопольской области ТЦК ошибочно отправил повестку погибшему бойцу из-за сбоя в системе "Оберег"

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Там объяснили, что это произошло в результате технического сбоя в автоматизированной системе "Оберіг", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных.

"К сожалению, в результате технической ошибки не произошла надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников", – говорится в сообщении ТЦК.

Проводится проверка, чтобы выяснить причины сбоя и разработать меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

В ТЦК подчеркивают, что очень жалеют из-за этого досадного инцидента, связанного с отправкой повестки на имя Андрея Иванюка. Родным и близким погибшего Героя принесли искренние извинения за эту недопустимую ошибку.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере обороны, мобилизации и мобилизационной подготовки, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВЛК.