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После того, как США и Украина в Джидде согласились о прекращении огня, ожидается соответствующее решение от РФ. Президент США Дональд Трамп намекнул, что у него есть "рычаги влияния" на Путина

Об этом сообщает SkyNews, передает RegioNews.

Президент США заявил, что он ожидает согласия РФ на прекращение огня в Украине. При этом Дональд Трамп добавил, что если российский диктатор Путин откажется – будут последствия.

"Есть вещи, которые можно сделать в финансовом смысле, которые будут очень плохи для России", – заявил президент США.

В то же время, Трамп надеется, что ему не понадобится давить на Россию, чтобы достичь прекращения войны в Украине.

"Они никогда ничего не забирали у меня. Они забирали у Обамы и Буша, и они забирали у спящего Джо Байдена. С Байденом они хотели захватить всю страну, но я думаю, что я остановил это, но посмотрим... Мы могли бы сделать вещи очень плохие для России. Это было бы разрушительно для России."

Напомним, ранее в Bloomberg со ссылкой на источники журналисты сообщили, что диктатор Путин может пытаться затягивать процесс переговоров о перемирии в Украине. В издании отметили, что Кремль скорее всего согласится, но хочет для себя "более выгодные условия".