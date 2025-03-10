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Эксперты рассказали, на сколько выросла прибыль бюджета Польши благодаря мигрантам из Украины. Оказалось, что эта сумма превышает помощь, получаемую украинцами.

Об этом сообщает Bankier.pl, передает RegioNews.

По оценкам экспертов, украинские мигранты превысили сумму полученной социальной помощи в Польше. За каждый 1 злотый, полученный украинцами, они уплатили в государственный бюджет около 5,4 злотых.

Всего в Польше проживает около 2 миллионов украинцев за 2024 год способствовали увеличению поступлений в польский бюджет около 15,1 миллиарда злотых. Это примерно 4 миллиарда долларов.

Справка . По состоянию на 2024 год в Польше проживает более 2 миллионов украинцев. Около миллиона из них приехали в Польшу после начала полномасштабной войны в 2022 году. По данным официальной базы PESEL-UKR, в Польше проживает около 270 тысяч украинских детей. В польских школах учится всего 150 тысяч из них. Это может означать, что все остальные учатся дистанционно в украинских школах.