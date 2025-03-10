19:33  10 марта
В Киеве могут установить памятник американскому президенту
16:44  10 марта
В Днепре водитель Tesla прокатал на капоте работника ТЦК
12:35  10 марта
Разрешение на оружие теперь можно оформить онлайн
UA | RU
UA | RU
10 марта 2025, 22:45

Дали прибыли больше, чем получили помощи: сколько украинцы принесли польскому бюджету

10 марта 2025, 22:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Эксперты рассказали, на сколько выросла прибыль бюджета Польши благодаря мигрантам из Украины. Оказалось, что эта сумма превышает помощь, получаемую украинцами.

Об этом сообщает Bankier.pl, передает RegioNews.

По оценкам экспертов, украинские мигранты превысили сумму полученной социальной помощи в Польше. За каждый 1 злотый, полученный украинцами, они уплатили в государственный бюджет около 5,4 злотых.

Всего в Польше проживает около 2 миллионов украинцев за 2024 год способствовали увеличению поступлений в польский бюджет около 15,1 миллиарда злотых. Это примерно 4 миллиарда долларов.

Справка . По состоянию на 2024 год в Польше проживает более 2 миллионов украинцев. Около миллиона из них приехали в Польшу после начала полномасштабной войны в 2022 году. По данным официальной базы PESEL-UKR, в Польше проживает около 270 тысяч украинских детей. В польских школах учится всего 150 тысяч из них. Это может означать, что все остальные учатся дистанционно в украинских школах.

беженцы Польша
Депортация украинцев из США: в Белом Доме сделали заявление
06 марта 2025, 19:24
Опрос показал, что большинство поляков хотят быстрого завершения войны в Украине
25 февраля 2025, 15:27
Польша выгоняет из страны мужчин-украинцев: что известно
19 февраля 2025, 18:43
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Украине может снова подорожать вода: когда ждать роста тарифов
11 марта 2025, 00:40
В Киеве празднование дня рождения закончилось поножовщиной
11 марта 2025, 00:34
РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками: горит склад детских игрушек и резервуар с горючим
11 марта 2025, 00:25
В Полтаве 16-летнего парня, вылезшего на вагон, ударило током
11 марта 2025, 00:07
Теперь не Украина, а Путин: Трамп заявил, что у российского диктатора нет карт
10 марта 2025, 23:50
Во Львовской области судили водителя за смертельное ДТП: как его наказали
10 марта 2025, 23:25
"Украине придется пойти на уступки по земле, которую РФ забрала" – госсекретарь США Рубио
10 марта 2025, 22:17
"Мы посылаем четкий сигнал Путину": Дания согласна отправить в Украину миротворцев
10 марта 2025, 21:45
Оставил у порога голову свиньи и замазал стены кровью: в Киеве мужчина угрожал женщине из-за выдуманного долга
10 марта 2025, 21:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »