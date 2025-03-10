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Украина подписала меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence, производящей системы противовоздушной обороны IRIS-T

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Защита украинского неба и городов – наш приоритет. Подписанное соглашение открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить возможности украинской противовоздушной обороны", – подчеркнул министр обороны Рустем Умеров.

Также он отметил, что меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны в три раза.

Напомним, в феврале Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В частности, он включал ракеты для IRIS-T, дроны и артснаряды.