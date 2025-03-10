Украина подписала соглашение с производителем системы ПВО IRIS-Т: поставка вырастет втрое
Украина подписала меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence, производящей системы противовоздушной обороны IRIS-T
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Защита украинского неба и городов – наш приоритет. Подписанное соглашение открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить возможности украинской противовоздушной обороны", – подчеркнул министр обороны Рустем Умеров.
Также он отметил, что меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны в три раза.
Напомним, в феврале Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В частности, он включал ракеты для IRIS-T, дроны и артснаряды.
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Армия РФ за сутки убила троих жителей Донбасса, шестерых – ранила
10 марта 2025, 09:39Почти 1200 оккупантов, десятки танков, ББМ и артсистем: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ
10 марта 2025, 09:25Оккупанты атаковали Киев: сколько беспилотников запустила Россия
10 марта 2025, 08:55РФ атаковала Днепропетровщину дронами и КАБами: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов
10 марта 2025, 08:50Ночная атака дронов: украинская ПВО сбила 130 российских "шахедов" и БпЛА-имитаторов
10 марта 2025, 08:25Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали два дня, нашли мертвым
10 марта 2025, 08:21Войска РФ ударили по городам и селам на Запорожье: пострадали 3 человека
10 марта 2025, 08:10За наезд на велосипедиста волынянина на 4 года лишили водительских прав
10 марта 2025, 07:56В Сумской области зенитчики сбили 14 российских "шахедов"
10 марта 2025, 07:50В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 9 гражданских
10 марта 2025, 07:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком