05:18  10 марта
В Украину пытались незаконно ввезти гаджеты на более чем 1 млн грн
02:51  10 марта
Пограничники показали, как уничтожили квадроциклы россиян в Сумской области
00:26  10 марта
Трагедия в киевском метро: спасатели достали тело погибшего мужчины
UA | RU
UA | RU
10 марта 2025, 14:12

Пограничники Львовщины получили полсотни беспилотников

10 марта 2025, 14:12
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Благотворители передали бойцам 7 пограничного Карпатского отряда во Львовской области новую партию беспилотников DJI Mavic 3 Pro. Дроны значительно усилят возможности пограничников в зоне боевых действий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Дроны – это не просто техника, а настоящий стратегический ресурс. Они позволяют проводить детальную аэроразведку на больших расстояниях, выявлять позиции врага и корректировать артиллерийский огонь, осуществлять оперативный контроль над ситуацией на фронте", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что каждый переданный беспилотник – это сохраненная жизнь наших бойцов.

"Эти беспилотники существенно усилят нашу способность эффективно выполнять задачи", - сообщил начальник 7 пограничного Карпатского отряда полковник Олег Трофименко.

Напомним, во Львовской области поляк пытался вывезти из Украины 5 старинных икон.

ГПСУ Львовская область пограничники дрон
На Львовщине легковушка сбила женщину: пострадавшую госпитализировали
06 марта 2025, 14:45
Украинские пограничники с помощью вертолета обнаружили двух мужчин, пытавшихся бежать в Румынию
06 марта 2025, 11:35
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Завтра воздух в Украине прогреется до +20 градусов
10 марта 2025, 15:41
Украина получила 100 тысяч доз комбинированной вакцины для детей
10 марта 2025, 15:24
В Одесской области пограничники задержали торгового представителя, вместо товара перевозившего людей к границе
10 марта 2025, 15:19
В Черкассах разоблачили группу коммунистов, которые писали благодарственные письма Путину
10 марта 2025, 15:05
В Закарпатье задержали мужчину, который за 4500 долларов пытался перевести "клиента" через границу
10 марта 2025, 14:59
Полиция проверяет развлекательные заведения Киева: кого ищут
10 марта 2025, 14:51
Операторы БПЛА "Тайфун" показали, как уничтожают россиян и технику
10 марта 2025, 14:37
Россияне обстреляли пригород Херсона: появились фото
10 марта 2025, 14:35
В Хмельницком двое мужчин избили сотрудника ТЦК
10 марта 2025, 14:02
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »