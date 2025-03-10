Пограничники Львовщины получили полсотни беспилотников

фото: ГПСУ

Благотворители передали бойцам 7 пограничного Карпатского отряда во Львовской области новую партию беспилотников DJI Mavic 3 Pro. Дроны значительно усилят возможности пограничников в зоне боевых действий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Дроны – это не просто техника, а настоящий стратегический ресурс. Они позволяют проводить детальную аэроразведку на больших расстояниях, выявлять позиции врага и корректировать артиллерийский огонь, осуществлять оперативный контроль над ситуацией на фронте", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что каждый переданный беспилотник – это сохраненная жизнь наших бойцов.

"Эти беспилотники существенно усилят нашу способность эффективно выполнять задачи", - сообщил начальник 7 пограничного Карпатского отряда полковник Олег Трофименко.

Напомним, во Львовской области поляк пытался вывезти из Украины 5 старинных икон.