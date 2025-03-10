В Украине запускают электронную систему "єКоноплі"

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Среди основных целей системы – восстановление лидерства Украины по выращиванию технической конопли и снижение возможных коррупционных рисков и рисков злоупотреблений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"Новый сервис есть Конопли будет способствовать развитию этой отрасли, ведь применение промышленной конопли чрезвычайно широко – от легкой и пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной. Конопля – это высокомаржинальная нишевая культура, которая имеет широкие возможности для переработки", - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Внедрение системы позволит обеспечить публичность и открытость рынка промышленной конопли. Это приведет к росту субъектов, осуществляющих деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей на внутренних и внешних рынках. Кроме того, это позволит формировать объективные статистические и аналитические данные относительно промышленных конопли.

Система является Конопли реализована Министерством аграрной политики и продовольствия Украины в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины в рамках Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке правительства Швейцарии. Также в программу присоединился проект Европейского Союза "Институционная и политическая реформа мелкомасштабного сельского хозяйства в Украине" (IPRSA).

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