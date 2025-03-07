Известная украинская актриса призналась, что у нее смертельная болезнь

фото: Facebook/Dasha Malakhova

Как передает RegioNews, об этом она написала на своей странице в соцсети, когда поздравляла с днем рождения журналистку Янину Соколову.

"Для меня с этого весеннего сбора начнется целая серия собраний, которые вы будете видеть все больше и больше в моей ленте. Скорее всего ежедневно. И каждый сбор будет через историю женщины. Дамы на фото (Янину Соколову, - ред.) я знаю очень давно, пожалуй, девушек и я, и телевидение, и театр. И дети родились, и любовь, и замужество, и сама жизнь.

Когда именно у актрисы диагностировали смертельную болезнь – не сообщается Она лишь поблагодарила Соколову за борьбу с тяжелым недугом.

Напомним, в конце февраля внезапно скончался народный депутат Украины.