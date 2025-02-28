Внезапно умер народный депутат Украины
Верховная Рада сообщила о смерти народного депутата Украины II созыва Анатолия Кулакова
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Телеграмм-канала Верховной Рады в пятницу, 28 февраля.
Кулаков был советником Председателя Государственного комитета Украины по энергосбережению, представителем Счетной палаты в Верховной Раде.
"Анатолий Андреевич посвятил свою жизнь государственной службе, был народным депутатом Украины, советником Председателя Государственного комитета Украины по энергосбережению, представителем Счетной палаты в Верховной Раде", - говорится в сообщении.
В парламенте он работал в составе Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Напомним, в Раде появилась новая депутат от "Слуги народа".
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