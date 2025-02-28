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28 февраля 2025, 14:11

Ирине Фарион хотят дать Героя Украины посмертно

28 февраля 2025, 14:11
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фото: иллюстративное
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Львовская областная военная администрация направила представление президенту Украины Владимиру Зеленскому о присвоении языковеду и общественному деятелю Ирине Фарион звание Героя Украины посмертно

Как передает RegioNews, об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила дочь Ирины Фарион София Лицо, обнародовав соответствующий документ.

"За многолетний добросовестный труд в области украиноведения, весомый вклад в развитие науки и образования, плодотворную общественно-политическую деятельность и неутомимую идеологическую борьбу во время гибридной агрессии против Украины, просим присвоить Ирине Дмитриевне Фарион звания Героя Украины с удостоением ордена.

Отметим, Ирина Фарион погибла в результате выстрела в голову в июле 2024 года во Львове. После ее гибели на сайте Кабмина была зарегистрирована петиция с просьбой присвоить докторке филологических наук, профессору Фарион Ирине Дмитриевне звание "Героя Украины" (посмертно). Петиция набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Напомним, на войне погиб еще один сын писательницы Светланы Поваляевой.

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