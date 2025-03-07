Відома українська акторка зізналася, що у неї смертельна хвороба

фото: Facebook/Dasha Malakhova

Як передає RegioNews, про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі, коли вітала з днем народження журналістку Яніну Соколову.

"Для мене з цього весняного збору почнеться ціла серія зборів, які ви будете бачити все більше і більше в моїй стрічці. Скоріш за все щодня. І кожен збір буде через історію жінки. Пані на фото (Яніну Соколову, - ред.) я знаю дуже давно, мабуть років з 20, Боже які ми вже давні, дівчинко. І стільки було за ці роки. І рак в нас обох, і війна, і телебачення, і театр. І діти народились, і кохання, і заміжжя, і розставання, і саме життя. Ти одна з найсильніших людей, які все одно вміють залишатись дуже жіночною у всіх своїх проявах, ти дуже щира і дуже чесна", - написала вона.

Коли саме у акторки діагностували смертельну хворобу – не повідомляється Вона лише подякувала Соколовій за боротьбу з важкою недугою.

Нагадаємо, наприкінці лютого раптово помер народний депутат України.