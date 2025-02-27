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27 февраля 2025, 13:31

Стало известно, сколько "ограниченно пригодных" украинцев, которые должны пройти медкомиссию до 5 июня

27 февраля 2025, 13:31
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фото: иллюстративное
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Более полутора миллионов военнообязанных, которые были признаны «ограниченно пригодными», должны пройти медкомиссию до 5 июня 2025 года

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"На сегодняшний день, согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, ориентировочное количество военнообязанных, которые обязаны пройти медицинское переобследование, составляет более 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.

В Генштабе напоминают, что действующим законодательством установлена обязанность для граждан в указанный срок самостоятельно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, соответствующих уполномоченных органов Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику, суть, с целью получения направления для прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, в Украине осложнили пересечение границы мужчинам, перевозящим гуманитарные и медицинские грузы. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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